Empoli, in panchina rientrano Destro e Baldanzi. Zanetti: "Niente gabbia per Leao"

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta Tuttosport questa mattina Zanetti è stato chiaro in conferenza stampa ieri sera: "Una gabbia per Leao ? Ma non scherziamo. Non vogliamo snaturarci, anche se poi dovremo ragionare di squadra e non singolarmente. Ci metterà sicuramente in difficoltà, ma dovremo essere bravi ad uscirne". L'allenatore azzurro intanto recupera per la panchina sia Mattia Destro che Tommaso Baldanzi.