Empoli, Kouamè: "Milan grandissima squadra, rimaniamo con i piedi per terra"

Cristian Kouamè è un nuovo giocatore dell'Empoli: l'attaccante ivoriano rimane in Toscana dopo l'esperienza con la maglia della Fiorentina. Sabato proprio la squadra di D'Aversa ospiterà il Milan al Castellani per la 24esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Oggi il calciatore è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche della sfida ai rossoneri.

Cosa può portare all'Empoli? Vi aspetta una sfida complicata

"Io arrivo qua con grande umiltà, non devo pensare di essere più bravo degli altri. Cerco di dare una mano ai compagni ed essere coinvolto. La prossima partita non sarà facile, il Milan è una grandissima squadra ma rimaniamo con i piedi per terra. Dobbiamo cercare di fare quello che hanno sempre fatto i ragazzi finora, con l'atteggiamento giusto"

Lei è arrivato dopo la sconfitta contro la Juve, che umore ha trovato?

"Dopo la sconfitta ho trovato i ragazzi con voglia, hanno dimenticato la sconfitta. Ho visto il primo tempo e hanno giocato benissimo, poi gli episodi hanno cambiato la partita. Sono dei grandi lavoratori, seri, e hanno tanta voglia di rifarsi. Si sono messi subito nella testa che c'è la prossima partita da giocare