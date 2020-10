Eurorivali, il Celtic inciamapa ancora: 3-3 contro l'Aberdeen

Celtic e Rangers sono stati i protagonisti della domenica del campionato scozzese. La squadra avversaria del Milan in Europa League, non è andato oltre il 3-3 in casa dell'Aberdeen e nonostante una rimonta iniziale, è stato ripreso al 92' dal calcio di rigore di Ferguson. Ne hanno approfittato i Rangers che invece hanno battuto 2-0 il Livingston e con una gara in più hanno ora 6 lunghezze di vantaggio sul Celtic.