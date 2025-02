Feyenoord, l'allenatore Bosschaart in vista del Milan: "Se otterremo un buon risultato sarà davvero speciale. Voglio restituire fiducia alla squadra"

In attesa che Sergio Conceiçao e Tijjani Reijnders atterino insieme a tutta la squadra in Olanda ed arrivino nella sala stampa del De Kuip, stadio nel quale domani il Milan giocherà l'andata dei playoff di Champions League, l'allenatore ad interim del Feyenoord, Pascal Bosschaart, ha presentato la sfida di domani contro il rossonero, squadra che non ha mai avuto il piacere di affrontare neanche a livello giovanile: "Sicuramente è molto speciale per me. Domani, se otterremo un buon risultato, sarà davvero speciale".

Allenatore ad interim del Feyenoord. Che obiettivo le ha dato il club?

"Non mi è stato assegnato alcun obiettivo. Voglio che la squadra giochi a calcio in modo attraente, ottenga punti e viaggi tutta nella stessa direzione. Quello che si trova è difficile da dire. Non conosco affatto il gruppo. Certo, i giocatori Under 21 si sono allenati, ma si ha un'idea diversa rispetto a quando ci si è davvero nel mezzo".

Sul momento del gruppo

"Ho trovato un gruppo desideroso. Ci siamo allenati bene, è stato bello e divertente. Ora è difficile dire se il divertimento non c'era prima, perché non lo so. Quello che ho visto oggi è che c'era divertimento nel gruppo. Cambiare qualcosa domani? I preparativi per il Milan erano già iniziati, quindi ho lavorato con John (de Wolf, allenatore in seconda, ndr) ed Etienne (Reijnen, match analyst, ndr) fino a tardi per vedere dove vincere. Quanto fatto fino a ieri siamo pronti ad attuarlo".

Sul momento del Feyenoord?

"Mi piace il calcio bello, il calcio divertente e, naturalmente, a volte bisogna giocare con la pressione. Ma se si guarda all'interno della squadra del Feyenoord, ovviamente ho visto molte partite. Mi siedo spesso allo stadio ed osservo, quindi abbiamo una buona squadra che sa giocare bene a calcio. Tuttavia, manca anche la fiducia, soprattutto se ci si trova in una fase in cui si perdono molte partite o si pareggia, allora non c'è più. Voglio restituire la fiducia ai ragazzi".