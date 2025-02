Feyenoord verso il Milan, Timber: "Auguro il meglio a Gimenez ma non nelle prossime due gare"

Il centrocampista del Feyenoord Justin Timber ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Milan, andata del play off di Champions League che porterà agli ottavi di finale:

Come avete vissuto l'esonero di Priske nelle scorse ore?

"Siamo calciatori, ma anche persone. Dal punto di vista umano è stato un duro colpo il suo licenziamento. Lavori duramente per fare bene e poi ti arriva la notizia dell'esonero dell'allenatore... Ha toccato sia me che il gruppo. Non so cosa non sia andato, abbiamo sempre lavorato al massimo e cercato di fare il possibile, sia noi che l'allenatore. Ci ho parlato ieri a telefono, la responsabilità è ricaduta su di lui ma chiaramente è anche colpa nostra".

L'esonero poteva arrivare in un altro momento, vista la vicinanza della sfida?

"Domani abbiamo una partita importante, è vero. Personalmente avevo un buon rapporto con lui, ma bisogna andare avanti sia come singoli che come squadra. Ci siamo concentrati solo sulla partita e domani abbiamo l'opportunità di dare una grande risposta. Vogliamo e possiamo fare meglio, domani dovremo dimostrare che c'è qualcosa di nuovo nel gruppo".

Cosa proverà a giocare contro Santiago Gimenez?

"Sono contento che questa sia la prima domanda sulla partita… Conosco bene le sue qualità. Ma lui è anche un bravo ragazzo e ha iniziato molto bene al Milan. Gli auguro tutto il meglio, tranne che nelle prossime due partite".