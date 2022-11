Fiorentina, Barak a DAZN: "Sono arrabbiato, dovevamo fare più gol"

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Dopo la sconfitta nel recupero contro la Fiorentina, Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN: "Sono arrabbiato. Dovevamo fare più gol, non l'abbiamo fatto e quindi abbiamo perso. Se non segni poi con un po' di sfortuna può succedere di perdere".

Sugli episodi arbitrali: "Ero certo che su Ikoné fosse rigore, però non voglio dire che l'arbitro ha sbagliato. Dovevamo fare di più noi".

Sulla partita: "Sapevo che Bonaventura non stava benissimo, quindi io mi sono preparato al meglio come sempre. Volevo essere pronto, è sempre importante entrare nel modo giusto in campo".

Sul gol: "In tanti mi scrivono per il Fantacalcio. Sono contento per il gol di oggi, avevo segnato in Conference League, mentre in campionato avevo avuto qualche occasione che non ho saputo sfruttare".