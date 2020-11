Fiorentina, Biraghi: "Col Milan gara affascinante e complicata"

In vista della gara di domani, Tuttosport ha intervistato il difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi: "Sarà una partita affascinante e complicata, non dobbiamo avere paura ma avere la giusta carica anche perché non ci sono squadre imbattibili. E se ce la mettiamo tutta possiamo mettere in difficoltà chiunque. Loro vorranno continuare a far bene ma noi abbiamo bisogno di punti e cercheremo di prenderceli. Non ho mai nascosto di essere legato ai colori nerazzurri (Biraghi è un tifoso interista, ndr) e la sfida col Milan è sempre speciale. Ma ora sono un calciatore della Fiorentina legatissimo a questa maglia e a questa città che mi ha dato tanto. Quindi spero di fare una grande gara per la squadra e per Firenze. Milan in testa? Onestamente in questo campionato così particolare non mi sorprende nulla. Ci sono troppe variabili, troppe incognite, le sorprese sono dietro l’angolo. Sulla carta ci sono formazioni con organici superiori ma stavolta può succedere di tutto. Anzi, occhio anche ad altre squadre. Pioli per me è stato un secondo padre, venivo da un periodo non molto felice della mia carriera e mi ha dato grande fiducia e autostima, con lui sono cresciuto tantissimo fino ad arrivare in Nazionale. Gliene sarò per sempre grato, spero di rivederlo presto in panchina (questo virus è un incubo) e gli auguro sempre il meglio tranne domani (ride)".