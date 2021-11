Fiorentina, Dragowski torna ad allenarsi in gruppo: ci sarà col Milan?

Come riportato da fiorentinanews.com, sito specializzato nel seguire le vicende di casa viola, Bartolomej Dragowski quest’oggi è sceso in campo al centro sportivo allenandosi regolarmente con la squadra per la prima volta dopo alcune settimane. Il portiere polacco, dopo un infortunio di un mese circa, punta a tornare in campo per la sfida contro il Milan.