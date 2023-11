Fiorentina in casa del Milan coi difensori contati, Corriere Fiorentino: "Scelte obbligate"

"Scelte obbligate". Questo titolo è presente oggi, in taglio alto, in prima pagina sul Corriere Fiorentino. Italiano va a giocare con la sua Fiorentina a San Siro contro il Milan con i difensori contati, ma anche Pioli ha le sue assenze visto che non ha attaccanti.