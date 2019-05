Fiorentina, Montella a DAZN: "Squadra impaurita, sembrava aspettassimo il gol del Milan. Abbraccio con Gattuso? Siamo amici"

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro il Milan: "La squadra era impaurita, sembrava che stesse ad aspettare che gli avversari facessero gol. Abbiamo perso sicurezza. Io riparto dalla reazione del secondo tempo e ci metto anche l'aiuto del pubblico. Questa è la vera Fiorentina, dobbiamo ripartire da qua per costruire il futuro. Ci stiamo facendo tutti del male. Fiorentina a due facce oggi. Dobbiamo creare entusiasmo e regalare a questi tifosi qualcosa in più di quello che stiamo vedendo. Abbiamo fatto un po' di masochismo, ripartiamo da quest'unione. Abbiamo fatto delle grandi partite e non abbiamo vinto. Oggi era una partita da pareggio, non siamo stati fortunati. E' anche vero che la fortuna va dalla parte di chi ci crede di più. Ho visto retrocedere e fare brutte annate anche a squadre meno giovani. Fino a poco tempo fa non c'erano obiettivi, se non la semifinale di Coppa Italia. Peccato per come è finita. Ora dobbiamo fare l'ultimo sforzo, perchè forse un obiettivo ora ce l'abbiamo. Vlahovic? Sta crescendo molto, ha caratteristiche diverse da Simeone. E' un giocatore che mi piace molto, ha voglia e qualità. E' stata anche una scelta tattica. Abbraccio con Gattuso a inizio partita? Eravamo grandi amici, c'è stato qualche battibecco mediatico. Siamo amici".