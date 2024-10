Fiorentina, Palladino a DAZN: "Adli oggi ci tiene particolarmente a far bene"

Raffaele Palladino ha parlato a DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico viola.

Prima partita di Adli da titolare…

“Yacine da quando è arrivato ha fatto un grande lavoro di ricondizionamento fisico, quando è arrivato qua aveva giocato poco e non aveva i 90 minuti. Abbiamo sfruttato la Conference per dargli minutaggio, ha dimostrato le sue qualità. È un giocatore di palleggio, intelligente, ci dà qualità e tecnica. È ex Milan, ci tiene. Il calcio è fatto anche di motivazioni, ci tiene particolarmente a far bene. Ma come tutta la squadra del resto”.

Su Colpani:

“Andrea è un ragazzo molto applicato, sta dando il massimo. Ci tiene a fare bene, è il primo ad essere consapevole di non star esprimendo il suo valore: ha solo bisogno di sbloccarsi. Una scintilla, un assist, un gol… Deve capire l’occupazione dello spazio per poter fare male al Milan”.

La difesa a 4:

“Stiamo cercando di trovare automatismi di squadra e di equilibrio. La squadra adesso si sta esprimendo su un buon livello, al di là del giocare a tre o a quattro. Sta all’intelligenza dei ragazzi per avere più possesso palla e avere più velocità nel gioco”.