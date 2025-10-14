Fiorentina, sospiro di sollievo per Kean ma è in forte dubbio per il Milan

"Gli esami strumentali effettuati hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele": la FIGC ha annunciato così ieri l'indisponibilità di Moise Kean per la gara di stasera dell'Italia contro Israele a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato qualche giorno fa contro l'Estonia.

Gli esami hanno escluso problemi gravi, ma l'attaccante resta in forte dubbio per il prossimo impegno dei Fiorentina in casa del Milan (domenica alle 20.45 a San Siro). Anzi, secondo il Corriere dello Sport, la sua presenza è altamente improbabile visto che lo staff medico viola e Stefano Pioli non vogliono correre nessun rischio. Contro i rossoneri, spazio dunque in avanti a uno tra Dzeko e Piccoli.

