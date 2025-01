FOTO - Girona arrivato a San Siro. A breve il walk around, poi la conferenza

In questi minuti è arrivato a San Siro il Girona per le consuete attività alla vigilia di un match di Champions League. Alle 18:00 è previsto il walk around a San Siro, alle 18:30 la conferenza stampa con allenatore e giocatore.

I CONVOCATI DEL GIRONA

PORTIERI: Gazzaniga, Pau Lopez

DIFENSORI: Arnau, David Lopez, Juanpe, Frances, Blind, Krejci,

CENTROCAMPISTI: Van de Beek, Tsygankov, Romeu, Herrera, Solis, Ivan Martin, Selvi, Artero

ATTACCANTI: Stuani, Abel Ruiz, Asprilla, Danjuma, Bryan Gil, Portu

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Tobias Stieler GER

Assistenti: Cristiano Gittelmann GER - Mark Borsch GER

Quarto uomo: Matthias Jöllenbeck GER

VAR: Sören Storks GER

AVAR: Bastian Dankert GER