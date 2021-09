Freuler: "Milan? Mi piace come giocano. Peccato che ieri non abbiano vinto"

Dopo la vittoria contro lo Young Boys, Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha commentato la prestazione della Dea ai microfoni di Sky: "Secondo me abbiamo meritato di vincere, senza dubbio. Era una partita dura, non era facile trovare spazi. Nel secondo tempo siamo usciti con più velocità, abbiamo creato più occasioni. Quando abbiamo visto il sorteggio, abbiamo visto che era un gruppo equilibrato, se vinci in casa è tanta roba. Abbiamo meritato i tre punti, siamo messi bene. Il Manchester è uno squadrone ma ha perso con lo Young Boys, può succedere qualsiasi cosa. Possiamo vincere con tutti. Il Milan? È partito fortissimo, mi piace come giocano e peccato non abbiano vinto ieri. Domenica sarà difficile ma con tutto il rispetto, giocheremo in casa e vogliamo vincere: anche noi abbiamo un bel gioco. Finalmente è tornato il tifo, gli abbiamo regalato i tre punti e siamo contenti".