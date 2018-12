Frosinone, Baroni a DAZN: "Grande ritmo per soffocare la tecnica del Milan, abbiamo avuto coraggio"

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro il Milan: "Giro i complimenti alla squadra. I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato bene queste due gare con spirito propositivo e con coraggio. Siamo riusciti in poco tempo a centrare gli obiettivi che ci eravamo prefissati nel centrare la prestazione. Non puoi arginare il Milan facendo solo la fase difensiva: ho chiesto ai miei ragazzi di giocare con coraggio. Dovevamo avere aggressività, l’abbiamo avuta. Oggi è scesa in campo gente che prima non aveva giocato molto, per cui ha patito il grande ritmo che abbiamo dovuto imprimere al Milan per soffocare le qualità tecniche che hanno. Per noi di certo non è un vantaggio giocare così tante partite in un tempo così ravvicinato, però prendiamo ciò che arriva in maniera positiva. Noi sapevamo di dover sfruttare molto bene le ripartenze, nel momento in cui andavamo a rubare palla: quando c’era la possibilità, attaccavamo con molti uomini. La cosa più importante è stata quella di tenerli un po’ lontani. Secondo me abbiamo lavorato bene nella fase di possesso: dobbiamo anche saper gestire il pallone. C’è stata voglia di mettersi a disposizione, e questo, quando hai poco tempo, e la cosa più importante. Devo fare davvero i complimenti ai miei giocatori".