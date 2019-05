Frosinone, Dionisi: "Contro il Milan gara affascinante, vogliamo fare bene come tre anni fa"

Intervistato dal Media Center Frosinone, l'attaccante dei ciociari Federico Dionisi ha parlato così del sfida di domenica contro il Milan a San Siro: "Sicuramente è una gara affascinante, per noi giocare in palcoscenici importanti come questi è un onore. Vogliamo fare bene come tre anni fa e cercare di trarre il massimo. Abbiamo il dovere di onorare la maglia fino alla fine".