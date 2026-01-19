Gasperini: "Celik fuori? Precauzione". Ma c'è ansia per le condizioni di Hermoso

Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria della Roma sul Torino, ha parlato così a DAZN delle condizioni fisiche di Celik ed Hermoso, a una settimana dalla sfida contro il Milan: "Per Celik è stata una precauzione, contiamo di recuperarlo: dopo la gara di Coppa Italia aveva un fastidio al flessore, abbiamo preferito non rischiare. Hermoso? Sono più preoccupato, speriamo non sia nulla di grave: perdere colonne in questo momento sarebbe un peccato".

La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan 2° a -3 dall'Inter, a +3 sul Napoli e a +7 sulla Juve quinta

Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la domenica della 21esima giornata:

Inter 49

Milan 46

Napoli 43

Roma 42

Juventus 39

Como 34

Atalanta 32

Bologna 30

Lazio 28*

Udinese 26

Sassuolo 23

Parma 23

Torino 23

Cagliari 22

Cremonese 22

Lecce 17

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 13