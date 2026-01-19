Gasperini: "Celik fuori? Precauzione". Ma c'è ansia per le condizioni di Hermoso
Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria della Roma sul Torino, ha parlato così a DAZN delle condizioni fisiche di Celik ed Hermoso, a una settimana dalla sfida contro il Milan: "Per Celik è stata una precauzione, contiamo di recuperarlo: dopo la gara di Coppa Italia aveva un fastidio al flessore, abbiamo preferito non rischiare. Hermoso? Sono più preoccupato, speriamo non sia nulla di grave: perdere colonne in questo momento sarebbe un peccato".
La classifica di Serie A dopo la domenica: Milan 2° a -3 dall'Inter, a +3 sul Napoli e a +7 sulla Juve quinta
Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la domenica della 21esima giornata:
Inter 49
Milan 46
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 34
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28*
Udinese 26
Sassuolo 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Cremonese 22
Lecce 17
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 13
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan