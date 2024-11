Gazzetta: "Colombo e Vasquez: l’Empoli si aggrappa ai prestiti rossoneri"

"Colombo e Vasquez: l’Empoli si aggrappa ai prestiti rossoneri": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match dei toscani di stasera alle 18 in casa del Milan. Nella formazione titolare di D'Aversa ci saranno anche il portiere Devis Vazquez e l'attaccante Lorenzo Colombo, entrambi arrivati in estate in prestito con diritto di riscatto. L'estremo difensore può essere presto in estate dall'Empoli a titolo definitivo per un milione di euro, mentre per riscattare il centravanti italiano i toscani dovranno versare sette milioni nelle casse del Diavolo.

DOVE VEDERE MILAN-EMPOLI

Data: sabato 30 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro, Milan

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it