Gazzetta - Inter, quasi impossibile vedere in campo Nainggolan nel derby

Secondo quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è quasi impossibile vedere in campo Radja Nainggolan nel derby di domenica: il centrocampista dell'Inter, che è alle prese con una distrazione al gemello mediale del polpaccio sinistro, ha infatti al massimo il 5-10% di essere convocato da Spalletti per la sfida contro il Milan.