Genoa, il racconto dell'allenamento odierno

Terzultima giornata di valutazioni per lo staff in vista della partita con il Milan. “Ho ancora dei dubbi ed è un buon segno per le risposte che sto ricevendo. Nessuno può essere sicuro del posto. Tutti devono sentirsi sulla corda e pronti a dare il massimo, sin dall’inizio o se chiamati in corso” ha sottolineato mister Prandelli nella conferenza a Villa Rostan. “Anche sull’assetto ci riserviamo di approfondire la scelta, nelle prossime ore, a conclusione delle prove”. Al Centro Signorini la squadra si è allenata in un buon clima generale. Torelli e riscaldamento, esercitazioni e palle inattive. Nulla di impegnativo sotto il profilo fisico. La discesa verso la sfida coi rossoneri è iniziata. Non potranno essere della partita Hiljemark e Sandro, oltre a Piatek squalificato. Domenica la rifinitura.