Genoa, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan

Il sito ufficiale del Genoa, prossimo avversario del Milan, racconta così l'allenamento odierno dei rossoblù: "Mosse e contromosse. Anche così il Genoa prepara la trasferta di domenica, quando affronterà il Milan a San Siro: fischio d’inizio alle 12.30, stadio a porte chiuse. Massima concentrazione in casa rossoblù, quella che sta chiedendo il tecnico Davide Nicola a tutti i giocatori. Colazione in Club House e poi tutti in campo di buon’ora, chiusa la parentesi della riunione per video e direttive da assimilare, per l’allenamento tattico che ha impegnato il gruppo per l’intera mattinata sui nuovi campi del centro sportivo Gianluca Signorini. Sabato ultimo allenamento a Pegli, quindi partenza per il ritiro di Milano. La rifinitura scioglierà le riserve su convocati e disponibili. E alla vigilia di Milan-Genoa sarà realizzata una video-intervista al tecnico Davide Nicola, trasmessa da Genoa Channel e distribuita sul circuito Infront".