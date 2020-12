Genoa, Maran: "Grande lavoro di Pioli al Milan, contro i rossoneri chiedo compattezza"

La capolista Milan fa visita al Genoa. In vista della gara del "Ferraris" contro i rossoneri, il tecnico rossoblu Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Genoa Channel.

Mister, cosa chiede ai suoi ragazzi per la gara di domani?

"Chiedo di vedere la stessa compattezza unita a quel momento dove abbiamo preso il gol e abbiamo trovato il coraggio per andare subito a pareggiare la partita. Chiedo questo: che ci siano le due cose unite che portano qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare dove abbiamo dimostrato compattezza"

Pensa di recuperare qualcuno degli infortunati?

"Mancano due allenamenti e non ho ancora certezze da questo punto di vista. Ben venga se recupera qualcuno".

Ibrahimovic ha detto che sogna lo scudetto. Le cosa sogna?

"E' abbastanza facile: io sogno di non far soffrire i genoani".

Come si spiega l'evoluzione di questo Milan?

"Nel buon lavoro di Pioli e della società. Hanno avuto due sessioni di mercato per poter migliorare e portare avanti un progetto. Hanno saputo aspettare magari una partenza non facile del loro allenatore e invece dopo è risultata una carta vincente. Il lavoro di tutti insieme alla grande cessione e aver avuto la possibilità di migliorare l'organico abbia portato a questo grande risultato. Unito anche alla grande abilità di Pioli".