Giampaolo: "I favori del pronostico non devono essere per forza quelli che sono"

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, si è così espresso ai canali del club alla vigilia di Milan-Sampdoria: "E' una partita importante per entrambe le squadre. Il Milan ha un obiettivo, noi un altro e in questa differenza di obiettivo noi dobbiamo fare la nostra parte. Non è una partita dove i favori del pronostico devono per forza essere quelli che sono. Son tre punti in palio, 14 partite alla fine e ogni gara è buona per raggiungere un pezzettino di qualche cosa per l'obiettivo finale".