Girona, c'è Danjuma. Michel: "Sta bene, si è allenato negli ultimi due giorni"

vedi letture

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, meglio conosciuto come Míchel, allenatore del Girona, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita tra Milan e Girona, valida per la settima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Come sta la squadra?

"Danjuma sta bene, si è allenato con noi negli ultimi due giorni. Anche altri due giocatori hanno rimasugli di dolore, ma sono recuperabili per domenica. Motivazioni? Lo scenario è avere di fronte un club storico in tutta Europa e questo per noi è un incentivo per fare bene. Questo è l'obiettivo: giocare bene e guadagnare prestigio. Vogliamo competere al meglio. Il Milan si gioca tantissimo. Se c'è una minima possibilità di fare bene, vogliamo lottare per questo. Con la vittoria avremmo una speranza minima per giocare l'ultima partita in casa con un sogno per tutti".