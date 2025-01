Girona, Michel: "Con Conceiçao il Milan è più verticale ed è in grado di battere chiunque"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conosciuto come Michel, allenatore del Girona, ha parlato così del match di Champions League di domani contro il Milan: "Come affronto la trasferta a Milano? Con immenso piacere. Io calcisticamente sono cresciuto col Madrid della ‘Quinta del Buitre’ e col Milan di Sacchi. Ci restano da affrontare Milan e Arsenal, due grandi club, e soprattutto quest’ultima trasferta in uno stadio storico come San Siro: abbiamo pochissime possibilità di qualificarci anche con 6 punti, per cui ai miei dico di godersi lo scenario, l’avversario e la competizione.

Il Milan? Quando cambi allenatore vuol dire che qualcosa è andato storto. Conceiçao ha avuto la capacità e il merito di arrivare e vincere subito un titolo, importante quando devi cercare di far passare le tue idee in tempi brevi. Ha una squadra spettacolare e ha tolto a Leao i problemi che aveva, parliamo di un giocatore che ha una capacità naturale di superare i rivali unica al mondo, e non è solo. La fascia sinistra con Theo è devastante. Con Conceiçao il Milan è più verticale ed è in grado di battere chiunque".