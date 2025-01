Girona, Michel sul Milan: "La fascia sinistra con Theo e Leao è devastante"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, conosciuto come Michel, allenatore del Girona, ha parlato così del match di Champions League di domani contro il Milan: "Come affronto la trasferta a Milano? Con immenso piacere. Io calcisticamente sono cresciuto col Madrid della ‘Quinta del Buitre’ e col Milan di Sacchi. Ci restano da affrontare Milan e Arsenal, due grandi club, e soprattutto quest’ultima trasferta in uno stadio storico come San Siro: abbiamo pochissime possibilità di qualificarci anche con 6 punti, per cui ai miei dico di godersi lo scenario, l’avversario e la competizione.

Il Milan? Quando cambi allenatore vuol dire che qualcosa è andato storto. Conceiçao ha avuto la capacità e il merito di arrivare e vincere subito un titolo, importante quando devi cercare di far passare le tue idee in tempi brevi. Ha una squadra spettacolare e ha tolto a Leao i problemi che aveva, parliamo di un giocatore che ha una capacità naturale di superare i rivali unica al mondo, e non è solo. La fascia sinistra con Theo è devastante. Con Conceiçao il Milan è più verticale ed è in grado di battere chiunque".