Gotti dopo l'eliminazione in Coppa Italia: "Troppo ravvicinato l’impegno col Milan, ci ha condizionati"

Quasi a sorpresa il Lecce di Luca Gotti è oggi pomeriggio stato eliminato dalla Coppa Italia per mano di una vecchia conoscenza della Serie A, il Sassuolo, che il prossimo dicembre sfiderà il Milan a San Siro in occasione degli ottavi di finale della coppa nazionale.

Una sconfitta, quella di questo pomeriggio, che ha lasciato a bocca aperta un po' tutti dalle parti dello stadio Via del Mare, ma l'allenatore salentino ha giustificato quest'eliminazione parlando del prossimo impegno in campionato della sua squadra, che sarà proprio a San Siro contro la formazione di Paulo Fonseca, euforica dopo l'importantissima vittoria nel derby contro l'Inter.

Nel corso della conferenza stampa post partita, infatti, Luca Gotti ha detto: “La partita di venerdì per noi è troppo ravvicinata. Dovevamo preservare per venerdì e fare i conti con il recupero dopo la partita con il Parma, che ci ha lasciato delle cose addosso. Ci sono tanti ragazzi giovani, con poca esperienza, che arrivano da altri paesi. Partite così non le vuoi perdere, io non volevo essere eliminato, ma devi usarle come momento di crescita. Mi sembrava di aver fatto una squadra che mixava l'esperienza e la gioventù, con il tentativo di mettere alla prova i ragazzi più giovani