Hellas, tre turni di squalifica per Duda: rientrerà contro il Milan

vedi letture

Il giudice sportivo ha emesso il comunicato con i verdetti relativi al 21° turno di Serie A che si è disputato nell'ultimo weekend. Tra gli squalificati risulta anche il centrocampista Ondrej Duda dell'Hellas Verona: il calciatore slovacco era stato espulso nei minuti finali della gara contro la Lazio per un doppio giallo ma poi si è rivolto all'arbitro con una "espressione irriguardosa". Per tale ragione il giocatore è stato squalificato per tre turni e salterà le partite contro Venezia, Monza e Atalanta. Duda tornerà per la gara contro il Milan in programma il 16 febbraio.

Fermati per un turno altri sei giocatori: si tratta di Isak Hien (Atalanta), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Oumar Solet (Udinese), Edoardo Goldaniga (Como), Ali Dembele (Torino) e Ante Rebic (Lecce).