Hermoso, lesione di secondo grado all’ileopsoas: salta il Milan

Hermoso, lesione di secondo grado all’ileopsoas: salta il Milan MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:41L'Avversario
di Andrea La Manna

Come riportato da TMW, nella giornata odierna il difensore della Roma Hermoso, uscito al 20' di Torino Roma per un'infortunio, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado all'ileopsoas. Da stabilire con certezza i tempi di recupero ma sicuramente il difensore spagnolo salterà la sfida contro il Milan di domenica prossima. 

Per il difensore turco Zeki Celic invece, che ha dato forfait nel riscaldamento di Torino-Roma, si tratta di un problema muscolare al flessore. Da valutare e sue condizioni. 