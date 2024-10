Il Barcellona passeggia al Bernabeu: umiliato il Real 4-0 nel Clasico

Risultato clamoroso quello maturato nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona questa sera. I Blaugrana dopo un primo tempo equilibrato hanno dominato i Blancos al Santiago Bernabeu vincendon con un perentorio e umilante 4-0 che scavano già un solco importante sui rivali di sempre nel campionato spagnolo. La squadra del nuovo allenatore Hansi Flick, in virtù di questo risultato, si porta a sei punti di vantaggio sulla squadra di Carlo Ancelotti che già aveva scricchiolato in casa per un'ora contro il Dortmund in Champions League.

Per il Real Madrid si tratta di una sconfitta umiliante che arriva al culmine di un inizio di stagione che ha lasciato più di qualche dubbio, nonostante l'acquisto estivo di Kylian Mbappè e l'attacco stellare. La prossima gara dei Campioni d'Europa in carica al Bernabeu sarà quella contro il Milan di martedì 5 novembre, valida per la quarta giornata Champions League.