Il Brugge torna al successo a tre giorni dalla sfida contro il Milan

Anche il Brugge in campo a tre giorni dalla sfida di San Siro. I campioni del Belgio in carica tornano al successo dopo tre partite in cui hanno raccolto solo due punti. Vittoria sul campo del Westerlo per 1-2. Partita in discesa con gli uomini di Hayen avanti di due reti dopo 24' grazie a Spileers e Vanaken. Al 41' il Westerlo accorcia le distanze. Dopo 11 giornate il Brugge ha ottenuto 18 punti ed è staccato di 4 lunghezze dal Genk capolista, che però ha giocato una partita in meno.

Questa la squadra scesa in campo questa sera (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Spileers, De Cuypers (90'+2 Sabbe); Onyedika (82' Vetlesen), Jashari, Vanaken; Talbi (90'+2 Ordonez), Vermant (66' Jutgla), Tzolis (66' Skoras)



Martedì 22 ottobre

18:45 AC Milan - Club Brugge KV

18:45 AS Monaco - Stella Rossa

21:00 Arsenal FC - FC Shakhtar Donetsk

21:00 Aston Villa FC - Bologna FC 1909

21:00 Girona FC - ŠK Slovan Bratislava

21:00 Juventus - VfB Stoccarda

21:00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

21:00 Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund

21:00 SK Sturm Graz - Sporting Clube de Portugal

Mercoledì 23 ottobre

18:45 Atalanta BC - Celtic FC

18:45 Brest - Bayer Leverkusen

21:00 Atletico Madrid - LOSC Lille

21:00 BSC Young Boys - Inter

21:00 FC Barcellona - FC Bayern Monaco

21:00 FC Salisburgo - Dinamo Zagabria

21:00 Manchester City - AC Sparta Praga

21:00 RB Lipsia - Liverpool FC

21:00 SL Benfica - Feyenoord

Classifica

Borussia Dortmund 6 (differenza reti +9)

Brest 6 (d.r. +5)

Benfica 6 (d.r. +5)

Bayer Leverkusen 6 (d.r. +5)

Liverpool 6 (d.r. +4)

Aston Villa 6 (d.r. +4)

Juventus 6 (d.r. +3)

Manchester City 4 (d.r. +4)

Inter 4 (d.r. +4)

Sparta Praga 4 (d.r. +3)

Atalanta 4 (d.r. +3)

Sporting 4 (d.r. +2)

Arrsenal 4 (d.r. +2)

Monaco 4 (d.r. +1)

Bayern Monaco 3 (d.r. +6)

Barcellona 3 (d.r. +4)

Real Madrid 3 (d.r. +1)

Lilla 3 (d.r. -1)

PSG 3 (d.r. -1)

Celtic 3 (d.r. -2)

Brugge 3 (d.r. -2)

Feyenoord 3 (d.r. -3)

Atletico Madrid 3 (d.r. -3)

PSV 1 (d.r. -2)

Stoccarda 1 (d.r. -2)

Bologna 1 (d.r. -2)

Shakhtar 1 (d.r. -3)

Dinamo Zagabria 1 (d.r. -7)

Lipsia 0 (d.r. -2)

Girona 0 (d.r. -2)

Sturm Graz 0 (d.r. -2)

Milan 0 (d.r. -3)

Stella Rossa 0 (d.r. -5)

Salisburgo 0 (d.r. -7)

Slovan Bratislava 0 (d.r. -8)

Young Boys 0 (d.r. -8)