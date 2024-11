Il Cagliari ha subito almeno due gol in sette delle ultime otto gare

Le tre sconfitte consecutive, arrivate nel giro di una settimana, hanno evidenziato i limiti difensivi del Cagliari che, dati alla mano, subisce troppi gol. Secondo le statistiche Opta, infatti, la squadra di Davide Nicola ha incassato almeno due reti in sette delle ultime otto partite di questo campionato di Serie A: 17 in totale, meno solo dell’Hellas Verona che ne ha subite 21. Inoltre, nessuna formazione conta più incontri con almeno due gol incassati in questa Serie A, a pari merito con Genoa, Hellas Verona e Venezia. Non una buona notizia per i rossoblù che contro il Milan dovranno fare a meno di una pedina importante della retroguardia come Yerry Mina.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: sabato 9 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Unipol Domus, Cagliari

TV: DAZN

Web: MilanNews.it