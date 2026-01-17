Il Lecce si prepara per il Milan: la lista dei convocati di Di Francesco

Oggi alle 16:12L'Avversario
di Francesco Finulli
fonte uslecce.it

Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Milan – Lecce, 21ª giornata della Serie A Enilive, in programma domani alle ore 20:45.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja

DIFENSORI
25. Gallo
18. Jean
21. Kouassi
  3. Ndaba
13. Pérez
  5. Siebert
44. Tiago Gabriel

CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
36. Marchwiński
79. Ngom
20. Ramadani
6. Sala

ATTACCANTI
19. Banda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
  9. Štulić