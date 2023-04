Il Mattino - Napoli, senza Osimhen ipotesi Elmas prima punta contro il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si affaccia all'appuntamento più importante, quello in Champions con il Milan, con l'attacco spuntato: Simeone è ai box, e per Osimhen si escludono miracoli. Rischia pure Raspadori, che ieri si è allenato a parte, ma per lui c'è maggiore ottimismo.