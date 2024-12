Il Milan è la squadra contro la quale Dybala ha più volte vinto in carriera

Domenica sera il Milan ospiterà a San Siro la Roma per la 18esima giornata di Serie A Enilive. Si prospetta essere una sfida particolarmente interessante non solo per come le due squadre approcciano a questo appuntamento, ma anche perché sarà il 200esimo incontro della storia tra i rossoneri ed i giallorossi.

Mentre il Milan dovrà fare a meno di Leao, con ogni probabilità la Roma farà affidamento su Paulo Dybala, che contro il Diavolo ha uno score più che positivo. La formazione rossonera è infatti quella contro la quale La Joya ha più volte vinto in carriera, ben 15 sui 25 precedenti. Non solo, il Milan è anche la sua sesta vittima preferita in carriera, visto che in 25 incontri totali l'ex Juventus è andato a segno 9 volte.