Il Newcastle perde 3-0 contro l'Everton. Mercoledì c'è il Milan

Dopo due vittorie consecutive torna a perdere il Newcastle di Eddie Howe, prossimo avversario del Milan in Champions League. I Magpies, ampiamente rimaneggiati, resistono per 80 minuti sul campo di un Everton affamato di punti (ne ha subiti 10 di penalizzazione) ma poi crollano nel finale. McNeil, Doucoure e Beto (ex Udinese, al primo gol in Premier League) fanno respirare Goodison Park e tolgono momentaneamente i Toffees dalla zona retrocessione.

Il programma del 15° turno e la classifica

Martedì 5 dicembreWolverhampton - Burnley 1-0Luton - Arsenal 3-4

Mercoledì 6 dicembre

Brighton - Brentford 2-1

Crystal Palace - Bournemouth 0-2

Fulham - Nottingham Forest 5-0

Sheffield United - Liverpool 0-2

Aston Villa - Manchester City 1-0

Manchester United - Chelsea 2-1