Il Real si prepara per il Milan: Rodrygo e Courtois a parte in campo

Il Real Madrid si prepara per la sfida al Milan in Champions League, in programma martedì 5 novembre alle 21 al Santiago Bernabeu. Dopo il pesante 4-0 interno subito dal Barcellona la squadra di Ancelotti non è più scesa in campo e non lo farà neanche nel weekend dal momento che la gara in casa del Valencia è stata rinviata a causa delle tragiche alluvioni che hanno colpito la provincia spagnola. Per questo i Blancos sono già concentrati sulla sfida contro la squadra di Paulo Fonseca.

Questo il report dell'allenamento odierno del Real Madrid, pubblicato sul sito ufficiale: "I giocatori hanno completato la quarta sessione di allenamento della settimana presso il Real Madrid City. I giocatori hanno iniziato con una serie di esercizi di riscaldamento comune e hanno svolto esercitazioni sulla circolazione del pallone, sul controllo e sulla pressione. In seguito, hanno svolto un lavoro tattico. La sessione si è conclusa con partite a campo ridotto ed esercitazioni sui tiri. Rodrygo e Courtois hanno svolto lavoro individuale sul campo, mentre Alaba ha lavorato all'interno delle strutture. Carvajal ha proseguito il suo programma di recupero..."