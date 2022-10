MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Salisburgo, avversario mercoledì 2 novembre del Milan in Champions League, vince ancora in campionato portandosi a +5 sullo Sturm Graz secondo. La formazione allenata da Matthias Jaissle ha piegato per 1-0 l’Hartberg: a decidere il match una rete realizzata al 48’ da Okafor.