Ilicic a Sky: "Milan la squadra più forte perché sono primi, noi abbiamo fatto una buona partita"

Josip Ilicic è stato intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Atalanta:

Sulla partita: "Abbiamo fatto una buona partita da tutti i punti di vista. Loro sono la squadra più forte in questo momento perché sono primi, abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi e possiamo lottare per grandi cose. Non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo pensare già alla prossima partita. Abbiamo già fatto grandi cose, continuiamo a farle. Dobbiamo pedalare, si può migliorare sempre.

Io artista? Mi sento un uomo molto felice perché posso giocare a calcio ed è la cosa che amo di più. Voglio continuare a farlo finché riesco.

Sul gol sbagliato: “Quelle sono cose che devo migliorare, nella testa all’ultimo secondo mi viene qualocosa… (ride, ndr)”.

Sei felice? “Io sono un uomo felice, spero che queste cose che succedono ora passino in fretta per tornare a vivere in modo normale”.