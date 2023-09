Inter, Bastoni: "Ha ragione Pioli, non conta il passato. Milan rinnovato? Per noi cambia poco"

Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Ci sentiamo bene, non c’è spazio per scuse e lamentele prima di queste partite. Siamo carichi, siamo tutti al 100% e pronti per fare una grande partita”.

Il Milan è cambiato: “Cambia poco, l’abbiamo visto anche con la Fiorentina che ha provato a portare il terzino dentro. Non cambia niente, noi dobbiamo essere stretti, compatti e lavorare l’uno per l’altro: solo così possiamo portare a casa i tre punti”.

Pioli ha detto che il passato non conta. È vero? “Penso che abbia ragione sul fatto che non contano, i derby sono tanto un aspetto mentale tra calciatori, città e tutto quello che succede prima. Bisogna andare in campo concentrati e non pensare al passato”.