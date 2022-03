Inter, Brozovic e De Vrij si allenano a parte. Rientra Vidal in attesa di multa

Fonte: di Alessandro Rimi per TMW

Allenamento mattutino ad Appiano in vista di Inter-Fiorentina. Da segnalare, in casa nerazzurra, il ritorno in gruppo di Arturo Vidal (che sarà multato dal club per le recenti dichiarazioni) dopo l'assenza di ieri: solo un'influenza smaltita velocemente per il cileno, che dovrebbe esserci per la sfida di sabato a San Siro. De Vrij e Brozovic, invece, hanno continuato il lavoro personalizzato.