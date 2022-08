Inter, Calhanoglu lancia la sfida al Milan: "Sabato speriamo di vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Cremonese, soffermandosi anche sul derby in programma sabato contro il Milan: “I derby sono sempre gare importanti. Noi siamo carichi come sempre, loro hanno giocato un grande campionato l’anno scorso come noi. Quest’anno siamo più carichi, sabato speriamo di vincere”.