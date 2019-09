Inter, Conte a Sky: "Per me era il primo derby e ci tenevo a presentarmi nella giusta maniera"

Dopo la vittoia nel derby, Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di SkySport. "Abbiamo margini di crescita, dobbiamo continuare a lavorare. Non dimentichiamo che appena tre giorni fa abbiamo fatto una prestazione al di sotto di quello che siamo - riporta fcinternews.it -. Vedo il bicchiere mezzo pieno perché sono convinto che quella prestazione ha alzato il livello di attenzione e ci ha fatto giocare questo tipo di derby. Sono contento soprattutto per i calciatori, meritano queste gioie, e per i nostri tifosi, il derby è sempre il derby. Per me era il primo e ci tenevo a presentarmi nella giusta maniera, Brozovic e Lukaku? Non c'è stato nessuno scontro, solo un chiarimento verbale. Ed è giusto che avvengano, anzi: io lo chiedo. Sono stato calciatore e so cosa significa. Mi è capitato e la sera eravamo ancora più forti. Sono tutti bravi ragazzi, c'è bisogno anche di malizia. Brozo e Romelu sono eccezionali, siamo un gruppo fin troppo per bene".