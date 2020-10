Inter, Conte si affida a Brozovic contro il Milan. Scelte obbligate in difesa

In vista del derby di sabato contro il Milan, Antonio Conte, tecnico dell'Inter, darà le chiavi del centrocampo a Brozovic, in gol l'anno scorso sia nella stracittadina di andata che in quella di ritorno. Scelte obbligate, invece, in difesa dove ci saranno D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov, mentre il quinto a sinistra sarà Perisic. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.