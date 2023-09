Inter, Frattesi fa un passo indietro: "Episodio con Leao? Cose da campo. È un ragazzo che mi sta simpatico"

Prima da titolare con la maglia dell'Inter per Davide Frattesi, che ha parlato a Sky dopo il successo per 1-0 in casa dell'Empoli:

Chiudiamo la polemica con Leao?

"Ma sì, anche perché penso che siano cose che succedono in campo, mentre uno gioca con l'agonismo. A me è un ragazzo che sta pure simpatico, a parti inverse me lo sarei preso ma è uno sfottò che resta in campo".