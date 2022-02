Inter, Handanovic a DAZN: "Oggi l'abbiamo persa noi, ma non c'è tempo per piangere"

Samir Handanovic ha parlato a DAZN dopo il derby perso questo pomeriggio:

Com’è il clima nello spogliatoio: “Oggi abbiamo fatto tutto noi, l'abbiamo perso noi. Potevamo gestire meglio e lì abbiamo perso il derby. Non c’è tempo per piangere, ora si rigioca subito. Bisogna gestire meglio i momenti ed andare avanti”.

Sul secondo gol: “Un portiere si sente sempre di poter fare meglio. Se non prendevo gol era meglio, ecco”.

Sulla reazione da avere: “A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte di fanno incazzare. Non è tutto da buttare via, noi siamo sempre primi e ci sono altre partite da giocare”.

Una partita del genere come un’opportunità per cambiare e darsi ulteriori stimoli: “Ogni partita è un’opportunità. Dobbiamo pensare all’allenamento di domani e pensare alla Coppa Italia. Se giochi a calcio come noi a volte sbagli e sei punito”.