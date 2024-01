Inter, in chiusura l'affare Taremi per giugno: era stato a un passo dal Milan in estate

vedi letture

L'Inter sta chiudendo per Mehdi Taremi, l'attaccante iraniano in forza al Porto che in estate sembrava destinato al passaggio in rossonero, poi saltato ai dettagli in seguito a richieste eccessive degli agenti. Ora l'Inter, che già prima che Moncada e Furlani mettessero in piedi la trattativa con i portoghesi era interessata al giocatore, sembrerebbe ai dettagli per portarlo a Milano a giugno.

Taremi è infatti in scadenza di contratto e sarebbe convinto a sposare il progetto nerazzurro trasferendosi a parametro zero ai nerazzurri, rifiutando le offerte dall'Arabia e dalla Turchia, senza riaprire la porta Milan.