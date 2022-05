Inter, Inzaghi allontana la pressione: "Milan? Penso più all'Udinese"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra sia scontato che il Milan vinca. Pensa che invece i rossoneri possano cadere in questo finale?: "Penso più all'Udinese, si è parlato poco di una squadra in salute e che in aprile hanno fatto meno solo dell'Inter. Hanno qualità e forza, servirà grandissima attenzione". Così Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa nel pre Udinese.