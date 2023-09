Inter, Inzaghi: "Thuram lo seguivamo da un anno. Oggi abbiamo fatto gol nei momenti giusti"

vedi letture

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN nel post partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto un grandissimo derby, siamo sempre rimasti concentrati. Abbiamo fatto gol nei momenti giusti. I subentrati sono stati bravissimi nel momento in cui avevamo preso il 2-1. È un buonissimo inizio, grandissima soddisfazione per aver regalato un derby ai nostri tifosi. Sappiamo quanto ci tiene tutta la famiglia Inter. È solo l’inizio, ora verrà il difficile”.

Su Mkhitaryan: “Lo conosciamo tutti. Guardo solo i miei ragazzi, quello che danno in allenamento e per quello che siamo riusciti a preparare. Ero un po’ preoccupato per questa partita perché le prime tre avevamo avuto una settimana intera per prepararle. Qua avevo tanti giocatori che sono rientrati, tanti sudamericani, 3, sono rientrati a sole 24h dalla partita. Sanno giocare queste partite e me l’hanno dimostrato ancora una volta”.

Simone Inzaghi è il re dei derby? “Mi fa enormemente piacere per tutta la nostra gente, sappiamo cosa rappresenta il derby. I 4 derby vinti ci hanno portato ad un trofeo e ad una finale importantissima. Questo ci dà il momentaneo primato in classifica, ma siamo solo alla quarta giornata in campionato. È lunghissima e apertissima”.

Dopo il 2-1 di Leao ti sei preoccupato e hai fatto tre cambi: “Adesso giocheremo ogni tre giorni e quindi ci sarà spazio per tutti. Ho fatto i complimenti a chi è subentrato in quel momento e a chi è partito dall’inizio. In quel momento avevamo bisogno, anche se per il gol di Leao non c’erano avvisaglie. Probabilmente dovevamo palleggiare meglio sull’1-0, tecnicamente potevamo fare molto meglio”.

Su Thuram: “Marotta e Ausilio già l’inverno scorso volevano acquistare il giocatore. Deschamps me ne aveva parlato molto bene. Ha grandissime qualità, si è fatto subito voler bene. Brava la società che voleva Marcus all’Inter già da 12 mesi”.

Sull’autostima: “Abbiamo cambiato 12 giocatori che non è poco. I nuovi sono tutti giocatori importanti. La stagione dello scorso anno ci ha dato grande consapevolezza. Sappiamo che il difficile viene ora e dobbiamo farci trovare pronti”.