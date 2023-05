Inter, Lautaro a Prime Video: "Abbiamo vinto la partita nell'atteggiamento"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Lautaro Martinez ha parlato a Prime Video nel post partita di Milan-Inter.

Sulla partita: “La verità è che siamo molto contenti per il risultato e per la partita. Credo che siamo partiti nel modo giusto, potevamo fare anche un altro gol. Adesso dobbiamo recuperare energie e pensare al ritorno”.

Dove avete vinto la partita? “Nell’atteggiamento, siamo partiti noi molto bene, li abbiamo pressati bene, non abbiamo arretrato. Era quello che avevamo preparato in settimana, è sicuramente un risultato buono ma manca ancora il ritorno”

Non hai fatto gol ma hai aiutato molto: “Sempre, contento perché quando non faccio gol cerco di dare una mano ai miei compagni. Oggi dovevamo correre, ad un certo punto mi venivano i crampi ma non mi importava. La squadra ha capito come si giocano queste partite, ora dobbiamo pensare al campionato e poi al ritorno”.